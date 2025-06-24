В Рязани волонтеры спасли четырех человек, нуждающихся в медицинской помощи

Отмечается, что за неделю волонтеры вскрыли три двери в квартиры, где людям требовалась помощь. В двух случаях заявки поступили от сотрудников скорой и полиции. В помощи нуждались женщины. Третий случай произошел с мужчиной, находившемся в опасном для здоровья состоянии. Его передали скорой помощи. Помимо этого, волонтеры помогли упавшей пенсионерке, которая не могла встать самостоятельно.

В Рязани волонтеры спасли четырех человек, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.

Отмечается, что за неделю волонтеры вскрыли три двери в квартиры, где людям требовалась помощь. В двух случаях заявки поступили от сотрудников скорой и полиции. В помощи нуждались женщины.

Третий случай произошел с мужчиной, находившемся в опасном для здоровья состоянии. Его передали скорой помощи.

Помимо этого, волонтеры помогли упавшей пенсионерке, которая не могла встать самостоятельно.