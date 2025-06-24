В Рязани из-за ДТП на Солотчинском шоссе образовалась крупная пробка

Авария случилась при движении из города. На месте работает полиция. Подробности происшествия неизвестны. На кадрах видно большой поток машин, отмечается, что затор начинается на улице Есенина возле ТЦ «Круиз». По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.