В России предложили создать курсы для молодых отцов

Планируется организация специальных курсов для молодых отцов. Они будут включать практические занятия по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары о правах родителей в соответствии с законодательством, а также разбор типичных ошибок в воспитании. Авторы инициативы считают, что особое внимание нужно уделить правовому просвещению, социально-психологической поддержке подростков, созданию служб медиации для улучшения детско-родительских отношений, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.

В России могут появиться образовательные программы для молодых отцов. Об этом пишет «Life».

Инициатива, предложенная межрегиональной общественной организацией «Отцы рядом», направлена в Администрацию Президента, Росмолодежь и профильные комитеты Госдумы.

Согласно проекту, планируется организация специальных курсов для молодых отцов. Они будут включать практические занятия по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары о правах родителей в соответствии с законодательством, а также разбор типичных ошибок в воспитании.

Авторы инициативы считают, что особое внимание нужно уделить правовому просвещению, социально-психологической поддержке подростков, созданию служб медиации для улучшения детско-родительских отношений, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.

«В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя образовательные программы. Необходим комплексный подход», — подчеркнул председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.