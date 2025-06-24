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Суд отказал в кассационной жалобе Минпромторгу по делу с «Русской кожей»
Напомним, министерство подавало иски из-за того, что предприятие не следовало плану-графику, утвержденному соглашением о предоставлении средств.

Арбитражный суд Центрального округа отказал в кассационной жалобе Министерству промышленности и торговли РФ на решения судов первой и второй инстанций по иску к компании «Русская кожа» на 10 миллионов. Информацию опубликовали на сайте Арбитражного суда.

Напомним, министерство подавало иски из-за того, что предприятие не следовало плану-графику, утвержденному соглашением о предоставлении средств.

Ранее Минпромторг России потребовал взыскать с предприятия 50 миллионов субсидий и пеней за период с декабря 2017 года по август 2023 года. Суды первых инстанций установили, что АО «Русская кожа» условия предоставления субсидий не нарушил и решил оставить иски без удовлетворения. Верховный суд с ними согласился.