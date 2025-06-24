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Сасовская прокуратура добилась наказания для уклоняющегося от алиментов рязанца
Сасовская межрайонная прокуратура выступила в поддержку государственного обвинения по уголовному делу против 40-летнего местного жителя, который обвиняется по части 1 статьи 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей). В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина, лишенный родительских прав на основании решения суда, обязан выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Несмотря на наличие юридических обязательств и применение различных мер воздействия, включая административную и уголовную ответственность, он продолжал уклоняться от выполнения своих алиментных обязательств. В результате образовалась задолженность в размере около 50 тысяч рублей. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка в пользу государства.

Сасовская межрайонная прокуратура выступила в поддержку государственного обвинения по уголовному делу против 40-летнего местного жителя, который обвиняется по части 1 статьи 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина, лишенный родительских прав на основании решения суда, обязан выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Несмотря на наличие юридических обязательств и применение различных мер воздействия, включая административную и уголовную ответственность, он продолжал уклоняться от выполнения своих алиментных обязательств. В результате образовалась задолженность в размере около 50 тысяч рублей.

Суд, учитывая позицию прокурора, назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка в пользу государства.