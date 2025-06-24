Рязгордума приняла решение о развитии территории на улицах Введенской и Полевой

Рязанская городская дума приняла решение о развитии территории на улицах Введенской и Полевой. Об этом стало известно на заседании во вторник, 24 июня. Председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин также уточнил, что указанную зону делового, общественного и коммерческого назначения изменят на общественно-жилую.

Рязанская городская дума приняла решение о развитии территории на улицах Введенской и Полевой. Об этом стало известно на заседании во вторник, 24 июня.

Председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин также уточнил, что указанную зону делового, общественного и коммерческого назначения изменят на общественно-жилую.

Ранее стало известно, что на месте снесенных домов появится новая застройка.