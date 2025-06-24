Рязгордума одобрила кредит в 300 миллионов МУП «РМПТС»

Ранее на комитете гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности отметили, что РМПТС обратилось в мэрию с заявлением на получение кредита в размере 300 миллионов рублей. При этом процентная ставка составит не более 29% годовых. Полученные средства направят на расходы по капитальному ремонту и финансирование производственной деятельности. Отмечается, что сделка не повлияет отрицательно на состояние РМПТС. Срок кредита составит не более двух лет.

Рязгордума одобрила сделку МУП «РМПТС» на получение кредита в 300 млн рублей. Об этом стало известно на заседании во вторник, 24 июня.

Ранее на комитете гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности отметили, что РМПТС обратилось в мэрию с заявлением на получение кредита в размере 300 миллионов рублей. При этом процентная ставка составит не более 29% годовых.

Полученные средства направят на расходы по капитальному ремонту и финансирование производственной деятельности. Отмечается, что сделка не повлияет отрицательно на состояние РМПТС.

Срок кредита составит не более двух лет.