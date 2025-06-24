Рязанец заснял неизвестных мужчин, которые выбрасывали мусор из грузовика

Отмечается, что инцидент произошел в Дядькове. «Мужчина выкидывал мусор, но быстро „закруглился“, когда увидел камеру», — написал автор. На кадрах видно, что в посадке образовалась стихийная свалка.