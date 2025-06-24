Рязанец заснял неизвестных мужчин, которые выбрасывали мусор из грузовика
Отмечается, что инцидент произошел в Дядькове. «Мужчина выкидывал мусор, но быстро „закруглился“, когда увидел камеру», — написал автор. На кадрах видно, что в посадке образовалась стихийная свалка.
Рязанец заснял неизвестных мужчин, которые выбрасывали мусор из грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел в Дядькове.
«Мужчина выкидывал мусор, но быстро „закруглился“, когда увидел камеру», — написал автор.
На кадрах видно, что в посадке образовалась стихийная свалка.
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