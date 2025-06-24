Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак на детской площадке
Отмечается, что бездомных животных заметили на улице Новоселов, 54 к 2. «Службу отлова звонила, месяц уже звоню, а стая на месте, теперь за домом на детской площадке», — написала автор.
Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак на детской площадке. Об этом сообщается в группе «Рязань».
Отмечается, что бездомных животных заметили на улице Новоселов, 54 к 2.
«Службу отлова звонила, месяц уже звоню, а стая на месте, теперь за домом на детской площадке», — написала автор.