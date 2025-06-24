Рязанцев предупредили о возможных провалах в грунте и прорывах теплотрасс

Сотрудники муниципального предприятия «РМПТС» проводят ежегодные гидравлические испытания теплосетей 24-25 июня. Цель мероприятий — проверка состояния трубопроводов первой тепломагистрали, снабжающих горячую воду и тепло жилые дома Советского и Железнодорожного районов Рязанской области перед новым отопительным периодом 2025-2026 годов. Испытания проводятся путем подачи повышенного давления в систему, что позволяет выявить слабые места, устранить дефекты и предотвратить возможные аварии зимой. Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг хода проверки, однако жители города предупреждены о возможных проявлениях нарушений целостности коммуникаций. При обнаружении утечек воды, образования водяных фонтанов или дефектов дорожного покрытия вблизи тепловых магистралей важно немедленно сообщать об этом диспетчеру службы по номеру телефона 55-05-86. Для личной безопасности рекомендуется воздерживаться от посещения потенциально опасных зон, особенно там, где имеются разрывы асфальта или грунтовые осыпи.