Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 79.65 24/06 15:25
Нал. EUR 90.51 / 91.12 24/06 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
10 минут назад
56
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
26 329
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
16 186
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о возможных провалах в грунте и прорывах теплотрасс
Сотрудники муниципального предприятия «РМПТС» проводят ежегодные гидравлические испытания теплосетей 24-25 июня. Цель мероприятий — проверка состояния трубопроводов первой тепломагистрали, снабжающих горячую воду и тепло жилые дома Советского и Железнодорожного районов Рязанской области перед новым отопительным периодом 2025-2026 годов. Испытания проводятся путем подачи повышенного давления в систему, что позволяет выявить слабые места, устранить дефекты и предотвратить возможные аварии зимой. Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг хода проверки, однако жители города предупреждены о возможных проявлениях нарушений целостности коммуникаций. При обнаружении утечек воды, образования водяных фонтанов или дефектов дорожного покрытия вблизи тепловых магистралей важно немедленно сообщать об этом диспетчеру службы по номеру телефона 55-05-86. Для личной безопасности рекомендуется воздерживаться от посещения потенциально опасных зон, особенно там, где имеются разрывы асфальта или грунтовые осыпи.

Сотрудники муниципального предприятия «РМПТС» проводят ежегодные гидравлические испытания теплосетей 24-25 июня. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Цель мероприятий — проверка состояния трубопроводов первой тепломагистрали, снабжающих горячую воду и тепло жилые дома Советского и Железнодорожного районов Рязанской области перед новым отопительным периодом 2025-2026 годов.

Испытания проводятся путем подачи повышенного давления в систему, что позволяет выявить слабые места, устранить дефекты и предотвратить возможные аварии зимой. Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг хода проверки, однако жители города предупреждены о возможных проявлениях нарушений целостности коммуникаций.

При обнаружении утечек воды, образования водяных фонтанов или дефектов дорожного покрытия вблизи тепловых магистралей важно немедленно сообщать об этом диспетчеру службы по номеру телефона 55-05-86. Для личной безопасности рекомендуется воздерживаться от посещения потенциально опасных зон, особенно там, где имеются разрывы асфальта или грунтовые осыпи.