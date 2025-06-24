Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе

«Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении, поступившем в 15:06. Напомним, угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявили 24 июня в 13:34.