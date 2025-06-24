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Рязанцам напомнили о штрафах за неоплату парковки в центре города
Отмечается, что в зоне платной парковки на улице Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерской) установлены дорожные знаки, нанесена разметка и работают паркоматы. Кроме того, по данным мэрии, завершены работы по реконструкции улицы Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева). Теперь там организовано двустороннее движение, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Рязанцев предупредили, что на данных участках ведется автоматическая фотофиксация. Пользователи, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности.

Рязанцам напомнили о штрафах за неоплату парковки в центре города. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что в зоне платной парковки на улице Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерской) установлены дорожные знаки, нанесена разметка, работают паркоматы.

Кроме того, по данным мэрии, завершены работы по реконструкции улицы Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева). Теперь там организовано двустороннее движение, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Рязанцев предупредили, что на данных участках ведется автоматическая фотофиксация. Пользователи, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности.