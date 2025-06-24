Работники Рязанского приборного завода посетили Музей Победы в Москве

Группа работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) посетила Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Заводчане ознакомились с материалами о деятельности своего предприятия в годы Великой Отечественной войны в рамках выставочного проекта «Герои тыла» экспозиции «Подвиг Народа».

ГРПЗ участвует в выставочном разделе, посвященном вкладу промышленности в приближение Победы, в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Музеем Победы.

Специально для музея на заводе изготовили уменьшенный макет планера Г-11 конструкции Владислава Грибовского. Этот летательный аппарат выпускался предприятием во время войны. Он часто использовался для доставки грузов в партизанские отряды, поэтому для витрины, в которой разместили материалы, создали макет леса с поляной, светящимися сигнальными кострами для посадки планера и фигурками партизан. Для посетителей подготовили подробную электронную презентацию, в которой раскрывается история выпуска планеров на заводе, приводятся уникальные документы, воспоминания тружеников, фотографии, чертежи, а также рассказывается о сохранении на ГРПЗ памяти о подвиге заводчан.

«Хочется выразить слова большой благодарности руководству Музея Победы за совместную работу, за предоставленную возможность заводчанам посетить этот исключительный по содержательности, масштабу и высокотехнологичности музей, увидеть своими глазами уникальную и потрясающую своей эмоциональной силой экспозицию „Подвиг Народа“, в которой представлен и наш завод», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В состав заводской группы вошли работники, занимавшиеся непосредственно подготовкой заводских материалов для выставки, представители Молодежного центра, принимавшие активное участие в мероприятиях к 80-летию Великой Победы, активисты профсоюзной организации и работники, имеющие ветеранские звания. Для заводчан провели полуторачасовую экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа», а также им предоставили возможность осмотреть другие разделы музея.

«Очень рад, что мне довелось впервые побывать в Музее Победы. Качественные и очень реалистичные декорации происходивших событий с использованием голограмм, света, звука, видео, цифровых технологий, а также с живыми персонажами обеспечивают полное погружение в атмосферу тех дней. Благодаря нашему экскурсоводу и интерактивным экранам я почерпнул для себя много новой информации. Хорошо, что у нас есть такие замечательные музеи: мы не должны забывать те тяжелые героические годы и ту цену, которую наш народ заплатил за Победу», — поделился впечатлениями инженер-электроник Сергей Зайцев.

С материалами, представленными Государственным Рязанским приборным заводом в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, можно ознакомиться до 27 июня 2025 года.