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Пропавший в мае рязанец отправился на заработки
32-летний Ильнар Хаматов из деревни Ирбедь в Шиловском районе пропал 27 мая. По словам его соседа по подъезду, перед исчезновением мужчина отправился на заработки в Рязанскую область. Поиски мужчины продолжаются. Ранее волонтеры опубликовали ориентировку пропавшего.

Пропавший в мае рязанец отправился на заработки. Об этом сообщил его знакомый в соцсетях.

32-летний Ильнар Хаматов из деревни Ирбедь в Шиловском районе пропал 27 мая. По словам его соседа по подъезду, перед исчезновением мужчина отправился на заработки в Рязанскую область.

Поиски мужчины продолжаются. Ранее волонтеры опубликовали ориентировку пропавшего.