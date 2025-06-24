Пропавший в мае рязанец отправился на заработки

32-летний Ильнар Хаматов из деревни Ирбедь в Шиловском районе пропал 27 мая. По словам его соседа по подъезду, перед исчезновением мужчина отправился на заработки в Рязанскую область. Поиски мужчины продолжаются. Ранее волонтеры опубликовали ориентировку пропавшего.

Пропавший в мае рязанец отправился на заработки. Об этом сообщил его знакомый в соцсетях.

32-летний Ильнар Хаматов из деревни Ирбедь в Шиловском районе пропал 27 мая. По словам его соседа по подъезду, перед исчезновением мужчина отправился на заработки в Рязанскую область.

Поиски мужчины продолжаются. Ранее волонтеры опубликовали ориентировку пропавшего.