Предпринимателям Рязани расскажут о трендах в рекламе для продвижения региональных брендов

Объединенная компания Wildberries & Russ 26 июня проводит для предпринимателей и маркетологов Рязани большой бизнес-завтрак, на котором эксперты расскажут, как продвигать бренды с помощью экосистемы Wildberries & Russ и растущего уровня проникновения цифровых технологий. Также бизнес узнает об актуальных тенденциях развития рынка e-com и рекламы вне дома.

Рязань имеет большой потенциал для размещения рекламы, как крупный транзитный регион. При помощи сети рекламного инвентаря Russ можно охватить вокзалы РЖД, электрички, городские автотрассы и участок проходящей через город федеральной магистрали М5 «Урал». Кроме того, Группа Russ провела уникальное исследование предпочтений в рекламе на транспорте и готова им поделиться.

Эксперты Wildberries & Russ расскажут, как бизнес может самостоятельно планировать и запускать рекламные кампании через программатик, управлять ими и наблюдать за отчетностью через личный кабинет Russ Online; какие охваты дает масштабный запуск экранов одновременно во всех районах города.

«Рязанский регион очень перспективен для продвижения брендов, как транспортно-логистический хаб. Бизнес может использовать это преимущество, а также подключать инструменты кросс-канального размещения, в том числе с использованием возможностей e-com. В этом случае помимо рекламы вне дома рязанские предприниматели могут продвигать свои бренды через маркетплейс, аудитория которого достигает 79 млн человек», — отметила директор по продажам в регионах Russ Елена Колганова.