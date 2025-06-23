«Зеленый сад» провел патриотический субботник ко Дню памяти и скорби в Рязани

21 июня в сквере у жилого комплекса iTower состоялся патриотический субботник, организованный ГК «Зеленый сад» в преддверии Дня памяти и скорби. Это место символично: в прошлом году здесь установили памятник Олегу Рязанскому — подарок городу от застройщика.

В этом году субботник стал вкладом в дальнейшее благоустройство бульвара Победы. Сотрудники компании и юные участники мероприятия провели уборку прилегающей территории и помогли уложить плитку для новой пешеходной дорожки.

Акцию поддержал мэр города Виталий Артемов — он лично помогал при укладке плитки, а затем вместе с детьми и управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андреем Оришкевичем возложил цветы к памятнику Олегу Рязанскому. Андрей Валерьевич подчеркнул важность проведения подобных патриотических акций как для компании и города, так и в целом для подрастающего поколения:

«Мы это делаем для детей, чтобы они могли подхватить нашу работу, которую нам в свою очередь передали деды и прадеды, воевавшие против фашизма».

После субботника всех участников патриотического мероприятия ждала полевая кухня: дети и взрослые попробовали солдатскую кашу под песни фронтовых лет в исполнении баяниста. Затем организовали автобусную экскурсию по памятным местам Рязани. Во время поездки детям рассказали о первых днях Великой Отечественной войны, о событиях 22 июня 1941 года и вкладе рязанцев в Победу.

Завершилась экскурсия возложением цветов к памятнику Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Александра Белякова, создавшим авиационную штурманскую школу в Рязани в годы Великой Отечественной войны.

Патриотические инициативы стали важной традицией ГК «Зеленый сад». Такие мероприятия объединяют поколения, помогают сохранять память и воспитывать уважение к истории и подвигу наших предков.