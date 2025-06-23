Во вторник в Рязанскую область придет потепление
Во вторник, 24 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днем поднимется до +19, +24°С.
Во вторник в Рязанскую область придет потепление. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
Во вторник, 24 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днем поднимется до +19, +24°С.