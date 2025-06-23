В Сараях полицейские поймали пьяную рязанку за рулем иномарки

37-летнюю жительницу Рязани за рулем Geely Emgrand остановили во время патрулирования. При общении с женщиной, полицейские заподозрили, что она пьяна. Рязанка прошла освидетельствование на алкотестере. Он показал 0,983 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у рязанки никогда не было водительского удостоверения. Женщине грозит штраф 45 тысяч рублей или административный арест сроком на 45 суток.

В Сараях полицейские поймали пьяную рязанку за рулем иномарки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

37-летнюю жительницу Рязани за рулем Geely Emgrand остановили во время патрулирования. При общении с женщиной, полицейские заподозрили, что она пьяна. Рязанка прошла освидетельствование на алкотестере. Он показал 0,983 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также выяснилось, что у рязанки никогда не было водительского удостоверения.

Женщине грозит штраф 45 тысяч рублей или административный арест сроком на 45 суток.