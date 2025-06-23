В Рязанском районе остановили скутериста без водительского удостоверения

Случай произошел в деревне Шелудино. Инспекторы проверили документы у 36-летнего водителя скутера «Баотиан». Соответствующих прав у него не оказалось. В отношении нарушителя составили протокол по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство поместили на спецстоянку.