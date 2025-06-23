В рязанском дворе произошел пожар
ЧП случилось ночью 23 июня на улице 3-и Бутырки. Возгорание случилось на контейнеркой площадке. По данным канала, жители сообщили о хлопке, а затем начался пожар. На месте работали спасатели.
В рязанском дворе произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топор Рязань».
ЧП случилось ночью 23 июня на улице 3-и Бутырки. Возгорание случилось на контейнеркой площадке.
По данным канала, жители сообщили о хлопке, а затем начался пожар.
На месте работали спасатели.