В Рязанской области завершился основной период сдачи ЕГЭ

Отмечается, что он проходил с 23 мая по 23 июня. В нем приняли участие более четырех тысяч человек. По данным ведомства, в этом году возросло количество сдавших ЕГЭ по профильной математике — на 4,5%, физике — на 5,2%, информатике — на 3,9%. На сегодняшний день в регионе 28 учеников сдали экзамены на 100 баллов.

В Рязанской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает региональный минобр.

Отмечается, что он проходил с 23 мая по 23 июня. В нем приняли участие более четырех тысяч человек.

По данным ведомства, в этом году возросло количество сдавших ЕГЭ по профильной математике — на 4,5%, физике — на 5,2%, информатике — на 3,9%.

На сегодняшний день в регионе 28 учеников сдали экзамены на 100 баллов.