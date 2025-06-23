В Рязанской области мужчину отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Тумы поймали пьяным за рулем в декабре прошлого года. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. .Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

В Рязанской области мужчину отправили в колонию за пьяную езду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жителя Тумы поймали пьяным за рулем в декабре прошлого года. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. .

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.