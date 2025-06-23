В Краснодарском крае мужчина задушил 16-летнюю племянницу за упрек

В Краснодарском крае мужчина задушил 16-летнюю племянницу за упрек. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, девушку не могли найти несколько дней. Ее труп обнаружили в лесу. Оказалось, что ее убил 41-летний мужчина. Он ехал вместе с племянницей в гости и поссорился с ней в пути. Родственник девушки задушил ее и спрятал тело в лесу.

Отмечается, что мужчина активно участвовал в поисках пропавшей, чтобы отвести подозрения.