В Канищеве столкнулись легковушка и грузовик

Отмечается, что авария случилась ночью 23 июня в начале Северной окружной дороги. «Газель и Ниссан Альмера (черная) столкнулись. Просьба откликнуться, если момент столкновения попал на видео. +7 (910) 639-31-51 Александр», — написал автор.