В Канищеве столкнулись легковушка и грузовик
Отмечается, что авария случилась ночью 23 июня в начале Северной окружной дороги. «Газель и Ниссан Альмера (черная) столкнулись. Просьба откликнуться, если момент столкновения попал на видео. +7 (910) 639-31-51 Александр», — написал автор.
В Канищеве столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Проишествия».
Отмечается, что авария случилась ночью 23 июня в начале Северной окружной дороги.
«Газель и Ниссан Альмера (черная) столкнулись. Просьба откликнуться, если момент столкновения попал на видео.