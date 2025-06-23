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Тендер на строительство приюта для животных за 332 млн приостановили по жалобе
Отмечается, что ООО «ТСС» пожаловалось на действие комиссии, потребовало отменить протоколы и проверить заказчика на наличие фактов нарушения законодательства. Напомним, ранее стало известно, что в селе Минеево на земельном участке площадью 662 тысячи 384 квадратных метров построят приют для содержания животных без владельцев. Заказчиком выступило ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области». Работы должны закончить до 24 августа 2026 года.

Тендер на строительство приюта для животных за 331 миллион 925 тысяч 772 рубля приостановили по жалобе. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Отмечается, что ООО «ТСС» пожаловалось на действие комиссии, потребовало отменить протоколы и проверить заказчика на наличие фактов нарушения законодательства.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Минеево на земельном участке площадью 662 тысячи 384 квадратных метров построят приют для содержания животных без владельцев. Заказчиком выступило ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области». Работы должны закончить до 24 августа 2026 года.