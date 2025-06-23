Стало известно, когда ЕС примет 18-й пакет санкций против РФ

По словам эстонского политика, Каи Каллас, ЕС планирует принять 18-й пакет санкций против России «к концу недели». Отмечается, что Евросоюз все еще рассматривает возможность снизить потолок цен на нефть.