Рязанцы запечатлели очередную аварию в центре города
ДТП случилось на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Дорогу не поделили две легковушки. На происшествие прибыли инспекторы ГАИ. Подробности произошедшего не уточняются.
Рязанцы запечатлели очередную аварию в центре города. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.
ДТП случилось на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Дорогу не поделили две легковушки. На происшествие прибыли инспекторы ГАИ.
Подробности произошедшего не уточняются.