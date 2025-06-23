Рязанцы запечатлели очередную аварию в центре города

ДТП случилось на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Дорогу не поделили две легковушки. На происшествие прибыли инспекторы ГАИ. Подробности произошедшего не уточняются.