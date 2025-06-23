Рязанцы показали «водопад» в подъезде после капремонта крыши дома

Кадры сняты по адресу улица Зубковой, 10А. «Очень надежный ремонт, я бы сказал, что аж слишком. Затопило все и всех. Мне вот что интересно, как деньги с бюджета выделялись?», — возмущаются жильцы.