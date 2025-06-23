Рязанцев предупредили о перекрытии части Московского шоссе возле ЖД путепровода

По данным мэрии, 24 июня с 00:30 до 02:00 на участке будут проводить работы по благоустройству на въезде в город со стороны автодороги М-5 «Урал». Движение будут полностью закрывать поочередно в каждом направлении. Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.