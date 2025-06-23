725 человек попали в травмпункт в рязанской БСМП за неделю

С 16 по 22 июня в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 725 пациентам: 157 человек обратились за помощью с переломами, 275 — с ушибами, 169 — с растяжениями, 41 — с ранами.

725 человек попали в травмпункт в рязанской БСМП за неделю. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

С 16 по 22 июня в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 725 пациентам: 157 человек обратились за помощью с переломами, 275 — с ушибами, 169 — с растяжениями, 41 — с ранами.

Фото: паблик БСМП Vk