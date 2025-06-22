В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Отмечается, что бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах региона планируют предоставить студентам колледжей и вузов очной формы обучения. На данный момент льготы предоставляются в Москве и области, Краснодарском крае.

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов вузов и колледжей. Об этом сообщило РИА Новости 21 июня.

Отмечается, что бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах региона планируют предоставить студентам колледжей и вузов очной формы обучения.

На данный момент льготы предоставляются в Москве и области, Краснодарском крае.

Авторы законопроекта — глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.