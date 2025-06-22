Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Петровское в Харьковской области. «Восток» взял под контроль поселок Перебудова в ДНР. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 405 военных.
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом 22 июня сообщило Минобороны в соцсетях.
Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Петровское в Харьковской области. «Восток» взял под контроль поселок Перебудова в ДНР.
По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 405 военных.