В Telegram появилась новая функция

Отмечается, что теперь можно создавать списки задач. Их можно составлять в личных чатах и групповых переписках. Каждый список может включать до 30 пунктов. При размещении в группе автор может разрешить другим участникам добавлять новые задачи, а также отмечать пункты как выполненные. В таком случае рядом с выполненной задачей будет отображаться аватар выполнившего ее пользователя.

В Telegram появилась новая функция. Об этом сообщает Beta Info.

Отмечается, что теперь можно создавать списки задач. Их можно составлять в личных чатах и групповых переписках.

Каждый список может включать до 30 пунктов. При размещении в группе автор может разрешить другим участникам добавлять новые задачи, а также отмечать пункты как выполненные.

В таком случае рядом с выполненной задачей будет отображаться аватар выполнившего ее пользователя.

Функция находится на этапе тестирования и может быть изменена к моменту релиза финальной версии.