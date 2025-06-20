В Рязани отремонтируют парапеты памятника ленинградцам в Мемориальном комплексе

На ремонт парапетов памятника ленинградцам в Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища выделили 19 миллионов 203 тысячи 704 рубля. Согласно документам, сначала подрядчик демонтирует старые конструкции, разберет бортовые камни и тротуары. Ремонт завершат до 7 сентября 2025 года.