В Рязани отремонтируют парапеты памятника ленинградцам в Мемориальном комплексе

На ремонт парапетов памятника ленинградцам в Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища выделили 19 миллионов 203 тысячи 704 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, сначала подрядчик демонтирует старые конструкции, разберет бортовые камни и тротуары. В ходе ремонта необходимо заняться возведением подпорных стен по периметру Ленинградского кладбища, установить плоские фундаментные плиты надгробий, отреставрировать лепные эмблемы, уложить покрытие дорожек из плитки «Брусчатка» и высадить газон.
Заказчиком работ выступила специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал».
Ремонт завершат до 7 сентября 2025 года.
Напомним, ранее на благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища выделяли 72 миллиона 98 тысяч 985 рублей.