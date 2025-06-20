В Рязани девушка подожгла автомобиль на парковке крупного предприятия
По данным полиции, 21-летняя рязанка подожгла автомобиль «Соллорес», принадлежащий 26-летнему жителю региона. Девушку поймали на месте преступления. Отмечается, что от огня пострадала передняя части иномарки. Мотивы поджога устанавливают полицейские. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани девушка подожгла автомобиль на парковке крупного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, 21-летняя рязанка подожгла автомобиль «Соллорес», принадлежащий 26-летнему жителю региона. Девушку поймали на месте преступления.
Отмечается, что от огня пострадала передняя части иномарки. Мотивы поджога устанавливают полицейские. Возбуждено уголовное дело.