В Москве мужчина напал на пассажира за нежелание оплатить проезд после посадки

В Москве мужчина напал на пассажира за нежелание оплатить проезд после посадки. Об этом пишут «Плохие новости».

Кондуктор автобуса требовала приобрести билет после захода в салон, на что гражданин ответил ей, что оплатит, но когда посчитает нужным. Женщина посчитала, что он собирается выйти без билета и прибегла к оскорблениям на национальной почве.

Один из пассажиров схватил участника перепалки с работницей транспорта за шею и стал его трясти, высказывая ругательство. Затем дебошир предложил разобраться «один на один».

В конечном счете мужчина так и не оплатил проезд и вышел на ближайшей остановке.