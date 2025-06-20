В Кремле не исключили провокаций Украины перед третьим раундом переговоров

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, провокации со стороны Украины возможны. «Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — отметил он.

В Кремле не исключили провокаций Украины перед третьим раундом переговоров. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его мнению, провокации со стороны Украины возможны.

«Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — добавил Дмитрий Песков.