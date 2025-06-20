В Хабаровске школьник получил серьёзную травму, пытаясь перелезть через забор

В Хабаровске произошел несчастный случай, в ходе которого подросток поскользнулся и напоролся локтем на острый металлический штырь ограждения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Очевидцами происшествия стали друзья пострадавшего, которые незамедлительно позвали на помощь взрослых. Прибывшие на место медики госпитализировали школьника.

По имеющейся информации, пострадавшего доставили в больницу вместе с частью забора, застрявшей в руке. Обстоятельства произошедшего выясняются.