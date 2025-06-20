Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила три миллиона рублей

Всего с начала года к ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области привлечены 1055 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 024 100 рублей.