Семь улиц в Рязани остались без света
Света нет на улицах: Бирюзова; Интернациональная; Пирогова; Весенняя; Чапаева; Станкозаводская; Проезд Шабулина. Восстановление в течение четырех часов с момента отключения
Семь улиц в Рязани остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет на улицах:
- Бирюзова;
- Интернациональная;
- Пирогова;
- Весенняя;
- Чапаева;
- Станкозаводская;
- Проезд Шабулина.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.