Рязанцы пожаловались на большое количество авто на пешеходной зоне

«Стало только хуже. Понимаю, что в многочисленные кафе надо привозить продукты, но можно же делать это рано утром, наверное, когда пешеходная улица пустая от отдыхающих», — написал автор. По словам жителей, машины разъезжают там в любое время, клаксонами разгоняя туристов.

Рязанцы пожаловались на большое количество авто на пешеходной зоне. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN.Life».

"Стало только хуже. Понимаю, что в многочисленные кафе надо привозить продукты, но можно же делать это рано утром, наверное, когда пешеходная улица пустая от отдыхающих", — написал автор.

По словам жителей, машины разъезжают там в любое время, клаксонами разгоняя туристов.