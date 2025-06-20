Рязанца осудили за покупку водительского удостоверения

Установлено, что в апреле 2024 года осужденный через мобильное приложение приобрел у неустановленного лица водительское удостоверение. В декабре того же года мужчину остановили сотрудники ГАИ, которым тот предъявил указанный поддельный документ. Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.