Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев назвал нацистами членов «Русской общины»

По его словам, члены движения пытаются натравить один народ на другой, выступают в роли провокаторов.

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев назвал нацистами членов «Русской общины», участвовавших в «задержании чеченских детей» в Москве. Об этом пишет «Грозный информ».

По его словам, члены движения пытаются натравить один народ на другой, выступают в роли провокаторов.

«В Москве группа из 30-40 человек выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью „Русская община“ и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев», — сказал Дудаев.