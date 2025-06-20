Газета.Ru: силовики будут получать данные о покупках россиян на маркетплейсах

Ведомство обнародовало новый порядок для торговых онлайн-платформ. Согласно ему, площадки будут собирать отправлять сведения об устройстве и сетевом подключении, номер телефона, историю покупок и местоположение пользователя. Нововведения должны помочь в борьбе с кибермошенничеством. Сведения будут поступать в силовые структуры в течение 24 часов. Изменения могут вступить в силу 1 сентября 2025 года. В министерстве отметили, что что информация о местоположении будет запрашиваться только при подозрении на мошенничество.

Силовики будут получать информацию о покупках россиян на маркетплейсах. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Минцифры.

Ведомство обнародовало новый порядок для торговых онлайн-платформ. Согласно ему, площадки будут собирать отправлять сведения об устройстве и сетевом подключении, номер телефона, историю покупок и местоположение пользователя.

Нововведения должны помочь в борьбе с кибермошенничеством. Сведения будут поступать в силовые структуры в течение 24 часов.

Изменения могут вступить в силу 1 сентября 2025 года.

В министерстве отметили, что что информация о местоположении будет запрашиваться только при подозрении на мошенничество.