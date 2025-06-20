Блогеров обязали удалить старую рекламу в запрещенных в России соцсетях Instagram* и Facebook*

Логунов напомнил, что с 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. За нарушения грозят штрафы. «Если рекламный креатив, который был опубликован ранее на запрещенных платформах, останется, то это будет считаться размещением рекламы в социальной сети и по закону понесет наказание», — отметил он. Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы в Instagram* и Facebook*.

Замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках ПМЭФ-2025 сообщил, что блогерам до 1 сентября нужно удалить старую рекламу в запрещенных в России соцсетях. Его слова передали 20 июня «Известия».

Логунов напомнил, что с 1 сентября в России вступает в силу закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. За нарушения грозят штрафы.

«Если рекламный креатив, который был опубликован ранее на запрещенных платформах, останется, то это будет считаться размещением рекламы в социальной сети и по закону понесет наказание», — отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы в Instagram* и Facebook*.

* запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.