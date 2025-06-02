За выходные полицейские в Рязанской области задержали более 120 человек
В Рязани пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Рязанском, Сараевском, Кораблинском, Рыбновском, Михайловском, Ермишинском и Спасском районах области задержали 19 мигрантов.
За выходные полицейские в Рязанской области задержали более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Рязани пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.
В Рязанском, Сараевском, Кораблинском, Рыбновском, Михайловском, Ермишинском и Спасском районах области задержали 19 мигрантов. Рейды продолжатся.