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За выходные полицейские в Рязанской области задержали более 120 человек
В Рязани пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Рязанском, Сараевском, Кораблинском, Рыбновском, Михайловском, Ермишинском и Спасском районах области задержали 19 мигрантов.

За выходные полицейские в Рязанской области задержали более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Рязани пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

В Рязанском, Сараевском, Кораблинском, Рыбновском, Михайловском, Ермишинском и Спасском районах области задержали 19 мигрантов. Рейды продолжатся.