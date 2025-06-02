В Рязанской области женщина ездила на скутере без водительского удостоверения

37-летнюю жительницу села Кривское остановили для проверки документов 1 июня в Сараях на улице Ломоносова. Выяснилось, что у нее нет прав на управление транспортом. Водителя отстранили от управления скутером и составили административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Нарушительнице грозит до 15 тысяч рублей штрафа.

В Рязанской области женщина ездила на скутере без водительского удостоверения. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на сараевскую ГАИ.

37-летнюю жительницу села Кривское остановили для проверки документов 1 июня в Сараях на улице Ломоносова. Выяснилось, что у нее нет прав на управление транспортом.

Водителя отстранили от управления скутером и составили административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Нарушительнице грозит до 15 тысяч рублей штрафа.