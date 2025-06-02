В Рязанской области произошло три лесных пожара

Возгорания случились в Бельковском и Шацком лесничествах из-за грозы, а в Шелуховском — из-за перехода огня с другой территории. Силы и средства «Пожлеса» также использовались в тушении трех возгораний сухой травы, одного бытового пожара и одного пожара в национальном парке «Мещерский».

За неделю с 26 мая по 1 июня в Рязанской области произошло три лесных пожара. Об этом сообщило минприроды региона.

Возгорания случились в Бельковском и Шацком лесничествах из-за грозы, а в Шелуховском — из-за перехода огня с другой территории.

Силы и средства «Пожлеса» также использовались в тушении трех возгораний сухой травы, одного бытового пожара и одного пожара в национальном парке «Мещерский».