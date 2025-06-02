В Рязанской области полицейские поймали троих подростков, управлявших мотоциклами

Инцидент произошел в поселке Брыкин Бор и селе Бельское Спасского района. Сотрудники Госавтоинспекции остановили подростков 13, 16 и 17 лет, которые управляли незарегистрированным мототранспортом, не имея водительского удостоверения. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Все транспортные средства помещены на специализированную стоянку.

В Рязанской области полицейские поймали троих подростков, управлявших мотоциклами. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в поселке Брыкин Бор и селе Бельское Спасского района. Сотрудники Госавтоинспекции остановили подростков 13, 16 и 17 лет, которые управляли незарегистрированным мототранспортом, не имея водительского удостоверения.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Все транспортные средства помещены на специализированную стоянку.