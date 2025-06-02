В Рязани произошло убийство

Установлено, что 15 марта 2025 года между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес приятелю несколько ударов руками в область головы и впоследствии задушил его. После чего скрылся с места преступления. Его нашли и задержали. Уголовное дело передали в суд.

В Рязани произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Установлено, что 15 марта 2025 года между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес приятелю несколько ударов руками в область головы и впоследствии задушил его.

После чего скрылся с места преступления.

Его нашли и задержали. Уголовное дело передали в суд.